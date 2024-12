Beat, fara permis, cu doi copii in masina

Sambata, 30 noiembrie, in cadrul unor activitati de control al traficului, la Bod a fost oprit, in trafic, un autovehicul, condus de un barbat, in varsta de 23 de ani, care nu a putut prezenta pentru control permisul de conducere. La verificarile ulterioare a reiesit faptul ca barbatul nu detine permis de conducere, iar in urma testarii cu aparatul etilotest, acesta avea o alcoolemie in aerul expirat de 0,23 ... citește toată știrea