Politistii din cadrul Politiei Municipiului Brasov, Biroul Rutier Brasov, efectueaza cercetari pentru "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", fata de un barbat care ar fi condus un autoturism sub influenta bauturilor alcoolice.In noaptea de sambata spre duminica, 15/16 iulie, in jurul orei 2.30, politistii au oprit pentru control, pe strada Sirul Livezii din municipiul Brasov, un autovehicul care era condus de un barbat, de ... citeste toata stirea