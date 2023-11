Politistii Municipiului Fagaras efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, dupa ce au depistat, in trafic, un conducator auto care ar fi consumat bauturi alcoolice. La data de 18 noiembrie, in jurul orei 20:30, in localitatea Dridif, politistii fagaraseni au oprit pentru control un autovehicul, la volanul caruia se afla un barbat din localitate.In timpul verificarilor, barbatul a prezentat indicii ca s-ar afla sub influenta ... citeste toata stirea