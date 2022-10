Un tanar, in varsta de 22 ani, care conducea un autoturism dinspre strada Negoiu, din municipiul Fagaras, la intersectia cu strada Nicolae Balcescu a lovit zidul unui imobil in care functioneaza o sala de jocuri. In urma impactului a rezultat avarierea autovehiculului si a barului, dar nu au fost victime. S-a intamplat in noaptea de 23 octombrie a.c., in jurul orei 00,40. La testarea ... citeste toata stirea