Beat pe bicicleta? Ce spune Codul Rutier

Mersul pe bicicleta sau pe scuter sub influenta alcoolului sau a altor substante nu este sanctionat la fel de dur precum condusul unei masini in aceasta stare, insa amenda nu trebuie ignorata.Codul Rutier - sau OUG nr. 195 din 2002 - sanctioneaza explicit drept contraventie, la art. 101, "nerespectarea de catre conducatorul unei biciclete sau trotinete electrice a interdictiei privind circulatia sub influenta alcoolului, a produselor ori substantelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte ... citeste toata stirea