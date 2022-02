Beat, si-a vizitat tatal de care n-avea voie sa se apropie

In cursul zilei de luni, 14 februarie, Politia Municipiului Brasov - Sectia 2 Politie a fost sesizata de catre un barbat, in varsta de 64 ani, din municipiul Brasov, cu privire la faptul ca fiul sau ar fi incalcat masurile dispuse prin ordinul de protectie provizoriu."Din cercetarile efectuate in cauza, politistii au stabilit faptul ca tanarul, in varsta de 22 ani, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, s-ar fi deplasat la domiciliul tatalui sau, incalcand astfel masurile dispuse prin ... citeste toata stirea