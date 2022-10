Politistii au oprit in trafic, pentru control, in seara de 21 octombrie a.c., in jurul orei 21.20, un tanar, in varsta de 27 ani, care conducea pe raza localitatii Lovnic, un moped ce nu avea numere de inmatriculare. In urma verificarilor s-a constatat ca tanarul nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar mopedul nu este inmatriculat. La testarea conducatorului ... citeste toata stirea