Beat si fara permis pe drumurile de la Rupea. Barbatul a fost retinut de politisti

Politistii din Rupea au oprit, pentru control, un sofer care circula haotic, pe DJ 131A, in localitate."Politistii au constatat ca barbatul de la volan, de 46 de ani, nu detine permis de conducere. In continuare, pentru ca au sesizat indicii specifice, politistii l-au testat pe conducatorul autoturismului din punct de vedere al consumului de alcool.Dupa ce rezultatul a indicat o alcoolemie de 0,61 mg/l alcool pur in aerul ... citește toată știrea