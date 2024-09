"Beauty" - puiul de zebra de la Zoo Brasov a fost "botezat" de parintii adoptivi

"Beauty" este numele primului pui de zebra nascut la Zoo Brasov, dintr-o mama adusa in 2020, din Croatia si tata venit de la Zoo din Olanda, in 2021. Zebra s-a nascut in parcul zoologic brasovean pe data de 24 august, iar acum are si parinti adoptivi, prin programul "Adopta la Zoo, conserva in natura". Reprezentantii Gradinii Zoologice Brasov invita pe oricine doreste sa sprijine animalele parcului cu ajutorul donatiilor prin programul de adoptii, urmand cativa pasi ... citește toată știrea