Bebelus abuzat sexual de mama sa si filmat de tata. Cum au iesit la iveala ororile la care era supus micutul

Un copil de trei ani era violat de mama inca de la varsta de un an, iar tatal filma totul cu telefonul mobil. Povestea a iesit la iveala in momentul in care cei doi au vrut sa divorteze Un barbat si o femeie din Brasov, sot si sotie, au fost arestati sub acuzatia ca si-au violat in mod repetat copilul de numai 3 ani. Potrivit politistilor, abuzurile la adresa micutului au inceput inca de pe cand acesta avea doar un an. Totul a iesit la iveala cand tatal copilului, dorind sa divorteze de sotie, ... citeste toata stirea