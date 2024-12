BEC, precizari despre cum arata un vot valabil exprimat

Conform BEC, se considera ca votul este valabil exprimat in urmatoarele situatii, potrivit Biroului Electoral Central:stampila cu mentiunea "VOTAT" este aplicata in interiorul unui singur patrulater;stampila cu mentiunea "VOTAT" depaseste limitele patrulaterului, fara a atinge un alt patrulater, iar optiunea alegatorului este evidenta;stampila cu mentiunea "VOTAT" a fost aplicata de mai multe ori in acelasi patrulater;stampila cu mentiunea "VOTAT" a fost aplicata de mai multe ori atat ... citește toată știrea