Beclean: Batuta de sot, "la oras"

Politisti din cadrul Politiei Municipiului Fagaras efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "violenta in familie", caz deschis miercuri, 9 februarie, in urma unui apel la 112, dat jurul orei 15.30, de o femeie din satul Beclean."Din cercetarile efectuate in cauza, politistii au stabilit faptul ca un barbat, pe fondul unor discutii in contradictoriu, ar fi agresat-o fizic pe sotia sa, in timp ce se aflau pe raza ... citeste toata stirea