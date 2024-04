"Benedict m-a sustinut cu privire la drepturile cuplurilor LGBT", afirma Papa Francisc in noua lui carte aparuta marti in Spania

Papa Francisc spune ca a avut un aliat in predecesorul sau, Benedict al XVI-lea (cel care a renuntat la pontificat in 2013), atunci cand a vorbit in favoarea parteneriatului civil pentru cuplurile de acelasi sex. Potrivit Reuters, actualul Suveran Pontif face aceste dezvaluiri intr-o noua carte publicata marti in Spania.Desi a confirmat opozitia Bisericii Catolice fata de casatoriile LGBT, Papa ... citește toată știrea