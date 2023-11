Tulsi (Ocimum sanctum), cunoscut si sub denumirea de busuioc sfant, este o planta medicinala folosita in Ayurveda. Este un "var" al busuiocului pe care il folosim in bucatarie, originar din India si Asia de Sud-Est. Este considerata o planta adaptogena, care ajuta la adaptarea organismului la stres si stimuleaza energia. Poate fi baut in loc de cafea, dar nu are cofeina. Totusi, in comert se poate gasi in combinatie cu ceai negru sau verde. In plus, se gasesc capsule care contin tulsi. ... citeste toata stirea