Beneficiile vizitei la firma Saab pentru aeroportul de la Brasov

O delegatie oficiala din care a facut parte si presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian-Ioan Vestea, a participat s-a aflat, in perioada 20-23 februarie, in Suedia, la invitatia conducerii firmei Saab Digital Air Traffic Solutions, cea care furnizeaza solutia de turn remote pentru Aeroportul International Brasov-Ghimbav. Oficialii romani au vizitat centrul de dirijare a traficului aerian situat in localitatea Sundsval, de unde sunt operate de la distanta patru aeroporturi din Suedia, cu ... citeste toata stirea