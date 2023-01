Benzile "BUSS", mai scumpe cu peste 5 milioane de lei

Proiectul de amenajare a unor benzi dedicate mijloacelor de transport in comun, pentru care Primaria Brasov a obtinut o finantare europeana inca din anul 2019, este, in continuare, tot in etapa documentatiilor. Mai exact, pentru aceasta investitie, a carui implementare nu a inceput, Consiliul Local Brasov va vota in sedinta de plen din 31 ianuarie o noua hotarare referitoare la valoarea proiectului.Astfel, potrivit proiectului de hotarare de Consiliu Local, valoarea totala a investitiei este ... citeste toata stirea