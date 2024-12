Benzile pentru autobuze, impartite cu biciclistii, in Brasov

Proiectul "Calea Verde", care implica amenajarea unor benzi dedicate transportului in comun si a unor piste pentru biciclisti va intra in reproiectare. Anuntul a fost facut de primarul Brasovului, George Scripcaru, care a precizat ca in forma lasata de fosta administratie, proiectul nu putea fi implementat."Avem in modul de fata discutii pentru proiectul *Calea verde*, pentru ca am ajuns astazi sa avem un proiect total haotic, care presupune ca trebuie sa demolam cladiri ca trebuie sa intram ... citește toată știrea