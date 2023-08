Potrivit specialistilor de la Institutul Canadian pentru Cercetarea Sanatatii Populatiei, consumul de bere creste semnificativ riscul de accident vascular cerebral hemoragic, informeaza jurnalul "Neurobiology", citat de Rador. In scopul studiului, expertii au studiat obiceiurile alimentare a 26.000 de oameni. Rezultatele au aratat ca alcoolul in general creste riscul de hemoragie cerebrala cu 50%.Cu toate acestea, cifra difera in functie de tipul de alcool consumat. Cinci bauturi alcoolice pe ... citeste toata stirea