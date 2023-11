In noaptea de duminica spre luni, 5/6 noiembrie, in jurul orei 1.00, politistii din cadrul Politia Statiunii Rasnov, au oprit pentru control, in trafic, un autoturism care se deplasa pe DN 73, in statiunea Rasnov. Dupa ce a fost identificat soferul autoturismului, respectiv un barbat in varsta de 53 de ani, politistii au efectuat verificari si au stabilit faptul ca acesta nu detine permis de conducere. In continuare, intrucat barbatul prezenta indicii ca s-ar afla sub influenta ... citeste toata stirea