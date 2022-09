Beti turta, la volan ziua-n amiaza mare

Un barbat de 33 de ani s-a ales cu dosar penal, dupa ce s-a imbatat bine si s-a urcat la volan. Fapta s-a petrecut in cursul zilei de sambata, cand barbatul conducea pe strada Gheorghe Lazar din Rasnov. A fost tras pe dreapta de politistii rasnoveni si testat din punct de vedere al prezentei alcoolului in aerul expirat. Rezultatul a fost 1,36 mg/l alcool pur, astfel ca soferul a fost condus la o unitate medicala autorizata pentru recoltarea de probe biologice, in vederea stabilirii cu ... citeste toata stirea