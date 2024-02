"Biblia" escrocilor

Folosindu-se de o infatisare irezistibila, Christopher Maxwell (foto), care este din Nigeria, a reusit pe parcursul a cinci ani sa pacaleasca pana la 50 de femei pentru a-i trimite in total suma de 64.939 de euro (55.400 de lire sterline), relateaza This is Money.Tanarul, care pretindea ca este militar american, isi cauta victimele pe retelele de socializare si pe aplicatiile de intalniri. Escrocul sentimental a dezvaluit pentru Money Mail trucurile la care a recurs pentru a seduce femei din ... citește toată știrea