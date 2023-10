Daca frecventati biblioteca/libraria si mergeti cu placere la spectacolele Teatrului brasovean, ale Filarmonicii si Operei, vizitati muzeele sau galeriile de arta si, in plus, sunteti un iubitor al mersului pe bicicleta, sunteti asteptati sa participati la concursul de fotografie BIBLIOBICICLETA. Este organizat de Biblioteca Judeteana Brasov si presupune sa trimiteti, pana in 13 noiembrie, fotografii care sa va ilustreze pasiunile.Concursul BiblioBicicleta doreste sa stimuleze participantii ... citeste toata stirea