Bibliobicicleta: cu cartea si bicicleta in vacanta

Si in acest an, cititorii pasionati de miscare sunt invitati in concursul de fotografii BiblioBicicleta, concurs cu premii, ce se va desfasura intre 21 iunie - 19 iulie.Tema din anul 2024 este "Cu bicicleta si cartea in vacanta". Imaginile trebuie sa surprinda in acelasi cadru o carte/ carti, precum si bicicleta/ bicicletele, si trebuie sa fie insotite de un text de maxim 100 cuvinte, in care fotograful detaliaza ce inseamna cartea respectiva si bicicleta pentru el. Apoi trebuie trimise prin ... citește toată știrea