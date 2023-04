Consiliul Judetean Brasov a depus cererea de finantare pentru proiectul "Crearea unei retele de hub-uri de dezvoltare a competentelor digitale in bibliotecile din Judetul Brasov", in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, pe Componenta C7 - Transformare digitala. Valoarea totala a proiectului este de 19.923.533,47 lei. Sunt cuprinse in proiect 29 de municipii, orase si comune din judetul Brasov care dispun de biblioteci publice.Patru biblioteci vor fi renovateProiectul propune ... citeste toata stirea