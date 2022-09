Biblioteca Judeteana ,,George Baritiu" a ajuns la 1 milion de documente inventariate

In cadrul Serviciului Dezvoltarea si Prelucrarea Colectiilor, numarul de inventar ce se atribuie unitatilor de biblioteca prelucrate a ajuns la 1.000.000.De la primul numar de inventar, repartizat in anul 1950 volumului de nuvele "Cine a tradat?" de Renaud Michel, in fondul bibliotecii noastre au fost inventariate diverse tipuri de documente : carti, reviste, ziare, harti, vederi/carti postale, microfilme, afise, pliante, diapozitive, manuscrise, planse, tablouri, carti de colorat, ... citeste toata stirea