Biblioteca Judeteana reia cursurile gratuite: alfabetizare digitala, alfabetizare financiara

Biblioteca Judeteana "George Baritiu" din Brasov reia cursurile gratuite pentru cetateni, initiate in anul 2005. Conducerea unitatii a anuntat ca brasovenii interesati pot urma cursuri de educatie financiara, de alfabetizare digitala, posta electronica, navigare pe internet, initiere in modelare 3D si altele. De asemenea, specialistii bibliotecii ofera gratuit asistenta in autorecenzare si in utilizarea serviciului de plati electronice "ghiseul.ro". Aceste activitati sunt derulate de Serviciul ... citeste toata stirea