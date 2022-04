Biblioteca Judeteana, "scoala" unde copiii din Ucraina descopera Romania sI Brasovul

In Saptamana Mare, Biblioteca Judeteana Brasov deruleaza o actiune umanitara in folosul copiilor ucraineni care s-au refugiat in orasul nostru. Chiar in ziua de Paste se vor implini doua luni de la declansarea invaziei Rusiei in Ucraina, astfel ca unii dintre micuti se afla deja de ceva vreme in Romania. In acest context, ei ar putea invata cateva lucruri si despre tara noastra."Razboiul de la granita noastra ne indeamna, ne convinge si pe noi ca trebuie sa facem mai mult si incercam sa facem ... citeste toata stirea