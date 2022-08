Biblioteca mobila de tip iglu, amenajata in Poiana Brasov

Brasovenii si turistii isi pot petrece timpul liber citind si recreandu-se intr-o biblioteca mobila de tip iglu, amplasata in mijlocul naturii, in Poiana Brasov.Pentru a promova cititul in natura, NoMAD Library a amplasat o biblioteca mobila de tip iglu in Poiana Brasov, dar si in mai multe destinatii turistice din Romania.De la sfarsitul saptamanii trecute, in Poiana Brasov este disponibila Biblioteca Mobila a proiectului NoMAD Library.Intitulata Igloo-ul Povestilor, aceasta a fost ... citeste toata stirea