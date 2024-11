Bibliotecile din judetul Brasov se transforma in spatii de educatie digitala

Bibliotecile din judetul Brasov vor fi modernizate si transformate in spatii de educatie digitala si de experiente creative pentru publicul de toate varstele.Prin intermediul proiectului "Crearea unei retele de hub-uri de dezvoltare a competentelor digitale in bibliotecile din Judetul Brasov", finantat in cadrul PNRR pe componenta C7 - Transformare digitala, Consiliul Judetean a accesat in acest an suma de 20.174.295,91 lei, cu ajutorul careia Biblioteca Judeteana "George Baritiu" si 29 de ... citește toată știrea