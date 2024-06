Biciclist accidentat in trafic, pe Calea Bucuresti

In cursul zilei de marti, 11 iunie, in jurul orei 12.00 a avut loc un accident rutier pe Calea Bucuresti, din municipiul Brasov. "In eveniment au fost implicate doua vehicule, respectiv un autoturism si o bicicleta, care au colizionat in circumstante ce urmeaza a fi lamurite in cadrul verificarilor", a precizat agent sef principal Daniel Zontea, purtator de cuvant al IPJ Brasov. ... citește toată știrea