Biciclist "agatat" pe DN 1

Politistii Serviciului Rutier au fost sesizati, sambata, 24 februarie, in jurul orei 13.30, despre faptul ca pe DN 1, pe sensul de mers Ploiesti - Brasov (Baicoi), s-a produs un accident rutier. "In baza sesizarii, politistii s-au deplasat la fata locului, din primele verificari reiesind faptul ca un barbat de 54 de ani, in timp ce conducea un autoturism, ar ... citește toată știrea