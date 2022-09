Biciclistii, asteptati din nou la "Masa Critica", in aceasta seara

Biciclistii brasoveni sunt invitati din nou, la "Masa Critica", in aceasta seara, la ora 18.00. Plecarea este din fata Primariei Brasov (la Lupoaica), iar biciclistii vor pedala pe traseul: B-dul Eroilor, B-dul 15 Noiembrie, Calea Bucuresti, giratoriu Poienelor, B-dul Saturn, B-dul Alexandru Vlahuta, B-dul Garii, str. Aurel Vlaicu, B-dul Grivitei, str. 13 Decembrie, B-dul Iuliu Maniu, Primarie. Traseul are 13 km si poate fi parcurs fara a cauza blocaje majore in trafic, spun organizatorii, ... citeste toata stirea