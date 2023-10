16 poeti din tara si din strainatate vor fi prezenti, in 13 si 14 octombrie, la Brasov, pentru cea de-a 6-a editie a Bienalei Europene de Poezie, ce sta sub semnul "Us/ Noi". Vorbim despre un festival cunoscut si recunoscut in tara si in Europa, care a reusit sa aduca la Brasov nume importante, emergente sau consacrate ale poeziei actuale si sa le valorifice prezenta prin lecturi performative bine prezentate si prin includerea textelor in antologiile originale publicate (bilingve sau in limba ... citeste toata stirea