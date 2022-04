Bikeathon Esara Fagarasului 2022. Inscrieri pana in 17 mai, in cursa faptelor bune

Pentru al noualea an consecutiv, cursa faptelor bune - Bikeathon Esara Fagarasului 2022 - ia startul in luna septembrie, la Fagaras.Pentru al noualea an consecutiv, Fundatia Comunitara Esara Fagarasului (FCTF) da startul Bikeathon Esara Fagarasului, evenimentul sportiv anual de strangere de fonduri pentru proiectele comunitatii.Anul acesta, Bikeathon se desfasoara pe 24 si 25 septembrie."Asa cum v-am obisnuit, Bikeathon se intoarce si in acest an in Esara Fagarasului pentru a transforma ... citeste toata stirea