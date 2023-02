Bilant 2022 pentru jandarmii brasoveni VIDEO

Asigurarea climatului de normalitate civica pentru desfasurarea in siguranta atat a activitatii institutiilor fundamentale ale statului, cat si pentru securitatea cetatenilor, in general, a fost dezideratul prioritar pentru Inspectoratul de Jandarmi Judetean "Nicolae Titulescu" Brasov si in anul 2022.In anul 2022 efectivele structurilor de ordine publica au executat un total de 8267 misiuni, astfel:- 603 misiuni de asigurare a ordinii publice;- 4111 misiuni pe linia mentinerii ordinii ... citeste toata stirea