Locuitorii judetului Brasov au scapat in prima jumatate a acestui an de 152.107 de kilograme de deseuri de echipamente electrice si electronice (DEEE), in campaniile de colectare organizate de Eco Civica Center in colaborare cu ADI ISO Mediu Brasov.Actiunile de colectare s-au desfasurat in weekend-uri in 17 localitati, respectiv Feldioara, Halchiu, Cristian, Holbav, Vulcan, Prejmer, Teliu, Rasnov, Bod, Sanpetru, Sacele, Ghimbav, Harman, Brasov, Zarnesti, Codlea, Poiana Marului."Aceste ... citeste toata stirea