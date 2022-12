Bilant al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Brasov

Anul 2022 se incheie, pentru Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov, cu cateva puncte de referinta importante.Potrivit directorului DRDP Brasov Tudor Dutu, institutia a realizat, in acest an, cateva proiecte importante.Seful DRDP Brasov promite ca si anul viitor va lucra zi de zi pentru o infrastructura moderna si trainica."Anul 2022 a marcat pentru mine o noua provocare, intr-un domeniu pe cat de dificil, pe atat de plin de satisfactii.In orice caz inchei un an in care, spun eu, ... citeste toata stirea