Autoritatile locale informeaza ca, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 429 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, iar 35 de pacienti sunt internati la ATI. De asemenea, in ultima zi, peste 240 de persoane au fost vaccinate.Institutia Prefectului informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Directia de Sanatate Publica, situatia epidemiologica privind COVID-19 in judetul Brasov, la data de 13 ... citeste toata stirea