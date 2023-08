Cinci persoane au murit inecate in mare, pe litoralul romanesc, din data de 14 august si pana in prezent. Alti doi oameni sunt in continuare dati disparuti, fiind cautati, la Vama Veche si Eforie Nord, anunta reprezentantii ISU Constanta.Potrivit sursei citate, in ultima saptamana, politistii din Constanta au intervenit in urma a 23 de apeluri primite prin numarul unic de urgenta 112, apeluri care sesizau nerespectarea indicatiilor salvamarilor in conditiile in care era arborat steagul rosu, ... citeste toata stirea