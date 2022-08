Bilant Politia Transporturi Brasov in 2022: 279 amenzi in valoare de peste 50.000 lei

Politistii din cadrul Biroului Judetean de Politie Transporturi Brasov, impreuna cu politistii de la Biroul de Investigatii Criminale, au prins in 12/13 august a.c., in flagrant doua persoane, in timp ce furau din incinta unei firme, bunuri in valoare de aproximativ 5.000 de lei. Cei doi indivizi transportau bunurile furate cu o masina. Din fericire oamenii nu au reusiut sa plece cu prada, iar prejudiciul a fost recuperat si predat celor de la care a fost furat. Cele doua persoane au fost ... citeste toata stirea