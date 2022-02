Bilant Politia Transporturi. Mai multe contraventii si dosare penale fata de anul precedent

Biroul Judetean de Politie Transporturi Brasov a prezentat bilantul acticvitatilor pentru anul 2021. Biroul Judetean de Politie Transporturi Brasov se afla in subordinea Sectiei Regionale de Politie Transporturi Brasov din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane-Directia de Politie Transporturi si are in arondare 7 posturi de politie, dupa cum urmeaza:Postul de Politie TF Brasov-Calatori;Postul de Politie TF Brasov-Triaj;Postul de Politie TF Bartolomeu;Postul de Politie TF ... citeste toata stirea