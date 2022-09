Bilantul de pe sosele, dupa opt luni din an: 86 de accidente rutiere grave, 19 persoane decedate, 73 in spital, in stare grava

In primele opt luni ale acestui an, la nivelul judetului Brasov au fost inregistrate 86 de accidente rutiere grave, soldate cu decesul a 19 persoane si ranirea grava a 73 de persoane.Comparativ cu anul 2021, in anul 2022 a fost inregistrata o scadere de 9 accidente rutiere (-12 persoane decedate si -10 persoane ranite grav).Principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave au fost viteza neadaptata la conditiile de drum (pe fondul nerespectarii acestei reguli de circulatie fiind ... citeste toata stirea