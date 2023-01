Bilantul deszapezirii de weekend din municipiul Brasov: 68 de utilaje, 140 de lucratori, 1.200 de tone de material antiderapant

In weekend-ul 27 - 29 ianuarie, 68 de utilaje ale firmei de deszapezire Comprest au actionat pe strazile din municipiu si din Poiana Brasov, astfel incat circulatia sa se poata desfasura in conditii bune. Anuntul a fost facut luni dimineata de Primaria Brasov, care a precizat si ca in perioada amintita, pentru curatarea manuala a trotuarelor a statiilor RATBV, a trotuarelor din jurul unitatilor de invatamant, spitalelor, cladirilor publice, de langa trecerile de pietoni, dar si a aleilor din ... citeste toata stirea