Sapte persoane care se aflau, luni, in statiunea Mamaia au fost surprinse, in ultimele ore, de curentii puternici si duse in largul marii, iar trei dintre acestea si-au pierdut viata, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (IGSU)."In ultimele ore, am fost martorii unor evenimente tragice in care valurile marii au facut iarasi victime. Sapte persoane au fost surprinse de curentii puternici si duse in largul marii.Chiar daca interventia salvamarilor, a martorilor si a echipelor ... citeste toata stirea