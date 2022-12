Bilantul unui sofer teribilist: doi tineri decedati, alti doi in lupta cu moartea

O cursa nebuna pe strazile din Sibiu si lipsa de experienta au fost suficiente pentru ca doi tineri sa isi piarda viata. Unul dintre ei este Andrei Preda, nepotul omului de afaceri brasovean Liviu Pandele si fiul lui Emanuel Preda (antreprenor si membru PSD Brasov), care era in dreapta soferului in momentul accidentului. Baiatul avea 19 ani si a murit pe loc. O fata aflata in masina, Sonja, in varsta de 20 de ani din Sibiu, a murit dupa cateva minute de la producerea accidentului. Alti doi ... citeste toata stirea