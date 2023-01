Bilete de tratament gratuite. Cine poate beneficia si pe ce criterii

Casa Nationala de Pensii Publice contracteaza locuri pentru tratament balnear, la inceputul fiecarui an, in limita fondurilor aprobate prin bugetul asigurarilor sociale de stat si repartizeaza biletele de tratament pentru fiecare casa judeteana de pensii in functie de numarul total de potentiali beneficiari si in functie de valorificarile din anii precedenti.Locurile de tratament balnear se asigura in unitatile de tratament din proprietatea CNPP (T.B.R.C.M. - S.A), in numar de 13 la nivelul ... citeste toata stirea