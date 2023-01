Bilete mai scumpe si abonamente mai ieftine pe RATBV?

Adunarea Generala a Asociatiei Metropolitane pentru Dezvoltarea Durabila a Transportului Public Brasov va analiza in sedinta din 26 ianuarie propunerile de majorare a tarifelor pentru transportul public de calatori pe liniile operate de RATBV. In sedinta amintita, vor fi analizate doua propuneri, una a RATBV si una a Primariei Brasov.Dupa ce tarifele vor fi aprobate in sedinta amintita, acestea vor fi prezentate in plenul Consiliului Local Brasov din 31 ianuarie si vor intra in vigoare din 24 ... citeste toata stirea