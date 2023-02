Binomul Coliban - Dedu, dezmat pe banii publici la Corona. 8 milioane de euro pentru obiective derizorii!

Primarul mincinos Allen Coliban da startul la dezmatul pe bani publici la CSM Corona, clubul sportiv aflat in subordinea Consiliului Local Brasov: deschidere de 8 milioane de euro la inceput de an. Pe parcurs mai pluseaza!Peste 38 de milioane de lei au cerut atarnicii de la Bucuresti si prelungirea Ionut Necula (director interimar la Corona) pentru gruparea sportiva ce vrea sa reprezinte Brasovul. Din cele 42 de milioane de lei cerute in sedinta de analiza a bugetului, Alexandru Dedu, somerul ... citeste toata stirea