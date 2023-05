De la 1 iunie, biocombustibilul devine obligatoriu in Romania.De la 1 iunie 2023 benzina si motorina vandute in Romania vor contine, in mod obligatoriu, procente de 8% si 6,5% de biocombustibil, care vor genera un consum mai mare al autovehiculului, scrie national.roIn plus, masinile mai vechi ar putea avea probleme de functionare din cauza biocombustibilului, acestea nefiind adaptate in niciun fel pentru astfel de schimbari.Masura a fost impusa de Comisia Europeana pentru reducerea ... citeste toata stirea