Biopsia lichida, o metoda inovatoare de monitorizare a cancerelor

Biopsia lichida, o metoda promitatoare in monitorizarea cancerelor, considerata una dintre realizarile majore din ultimii ani pe plan medical, poate deveni disponibila pentru un numar mai mare de pacienti in Franta, in cadrul unui program anuntat miercuri de mai multe entitati din sectorul sanatatii. "Astazi, Franta se remarca prin aceasta investitie in biopsia lichida", a declarat Pierre Mezeray, unul dintre directorii grupului farmaceutic elvetian Roche, care participa la acest parteneriat,